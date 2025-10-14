13日の午後11時過ぎ、山形県南陽市で住宅火災があり、住人1人がケガをしたということです。 【写真を見る】南陽市で住宅火災夜中の火災で周囲は騒然…住人がケガ（山形） 警察と消防によりますと、13日の午後11時すぎ、南陽市大橋の住宅が燃える火災がありました。現場付近を通った人が家の小屋から煙や炎が上がっているのを見つけ、午後11時22分に消防に通報しました。 駆け付けた消防が消火にあたり、火は14日の午前6時13分