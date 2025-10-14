電動キックボードに乗る警察官＝9日、大阪市中央区大阪府警が9月から、電動キックボードを公務に活用する全国初の取り組みを始めた。大阪市内3カ所の警察署に配備し、実際に制服警察官が街頭パトロールや事故現場に向かう時に利用する。「お手本」を示して、電動ボードによる事故や違反を防ぐのが狙いだ。10月9日昼過ぎ、大阪市中央区。平日のビジネス街を、講習を受けた警察官が乗った電動ボード2台が走る。多くの車が行き交