【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は13日、X（旧ツイッター）への投稿で、トランプ米政権が示した和平計画の「第1段階」で合意したパレスチナ自治区ガザ情勢に続き、ロシアのウクライナ侵攻終結に向けた取り組みの強化をトランプ氏に促す考えを示した。ガザ情勢を巡り「国際社会が結束すれば平和を実現できることが証明された」とした。