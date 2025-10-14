南米のベネズエラは在ノルウェー大使館の閉鎖を発表しました。今年のノーベル平和賞決定に対する反発とみられます。ベネズエラ外務省は13日、外交サービスの包括的な再編を行うと発表しノルウェーにある大使館を閉鎖することを明らかにしました。ベネズエラをめぐってはマドゥロ大統領の独裁色が強まるなか、ノルウェーのノーベル委員会は政権への抵抗を続ける野党指導者のマリア・コリナ・マチャド氏を今年のノーベル平和賞に選出