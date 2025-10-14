陝西省西安市で11日、西安と安康を結ぶ西康高速鉄道の最初の500メートルロングレールが西安東駅から牛背梁駅区間の路盤に設置され、同高速鉄道の建設が難関攻略段階に全面的に突入した。中国新聞網が伝えた。同高速鉄道が開通すると、西安から安康までの所要時間は現在の約3時間から1時間以内に短縮され、関中（陝西省西安を中心とする一帯）都市群と陝南秦巴山岳エリア間の時間的・空間的な距離が大幅に縮小される。（提供/人民網