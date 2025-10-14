13日から14日にかけても、県内各地でクマの目撃が相次いでいます。山形県山形市でも市街地でクマの出没、また痕跡や鳴き声が確認されるなどしています。山形市の状況です。 【写真を見る】山形市の市街地でクマの目撃、フン、鳴き声などを確認市と警察が注意を呼びかけ（山形） 14日（火曜）午前2時17分頃印役町一丁目地内の堤防敷にてクマ1頭を目撃14日（火曜）午前1時25分頃泉町地内の路上にてクマ1頭を目撃13日（月曜）