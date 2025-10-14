マダガスカルのラジョエリナ大統領＝6日、首都アンタナナリボ（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】アフリカの島国マダガスカルのラジョエリナ大統領は13日、オンラインで国民向けに演説し「安全のため避難した」と述べた。居場所は明らかにしなかった。ロイター通信が伝えた。クーデターが起き、国外に逃れたとの報道がある。9月下旬から続く反政府デモに同調した軍の一部と大統領の間で権力争いが生じていた。欧米メディアによ