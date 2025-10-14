東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値152.28高値152.45安値151.65 153.40ハイブレイク 152.93抵抗2 152.60抵抗1 152.13ピボット 151.80支持1 151.33支持2 151.00ローブレイク ユーロドル 終値1.1570高値1.1630安値1.1558 1.1686ハイブレイク 1.1658抵抗2 1.1614抵抗1 1.1586ピボット 1.1542支持1 1.1514支持2 1.1470ロ&#12