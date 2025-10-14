東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値176.18高値176.91安値175.78 177.93ハイブレイク 177.42抵抗2 176.80抵抗1 176.29ピボット 175.67支持1 175.16支持2 174.54ローブレイク ポンド円 終値203.03高値203.24安値202.05 204.69ハイブレイク 203.96抵抗2 203.50抵抗1 202.77ピボット 202.31支持1 201.58支持2 201.12ロ&#1254