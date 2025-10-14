東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.79高値8.82安値8.66 9.01ハイブレイク 8.92抵抗2 8.85抵抗1 8.76ピボット 8.69支持1 8.60支持2 8.53ローブレイク シンガポールドル円 終値117.28高値117.43安値116.70 118.30ハイブレイク 117.87抵抗2 117.57抵抗1 117.14ピボット 116.84支持1 116.41支持2 116.11ローブレイ