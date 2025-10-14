「ナ・リーグ優勝決定シリーズ、ブルワーズ−ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦の試合前、ドジャース・大谷翔平投手が異例の大盤振る舞いだ。試合前のグラウンドでキャッチボールを行ったが、その後、敵地のスタンドにボールを４球も投げ入れた。外野席の上階の両手を広げて待つファンに向かってふわり、ふわりと投げた。普段は１球だけだが、この日のファンサービスは異例の大盤振る舞いとなった。