ベネズエラとクロアチアの大使館が入居した建物＝13日、ノルウェー・オスロ（NTB/FredrikVarfjell提供・ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラ外務省は13日、ノルウェーにあるベネズエラ大使館を閉鎖すると発表した。ノルウェーのノーベル賞委員会が10日、独裁化を進めるマドゥロ政権への抵抗を続ける野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏にノーベル平和賞を授与すると発表したことに反発したとみられる。ベネズエ