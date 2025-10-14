今回は、会社の子持ち社員に不満を抱える女性が、子持ち社員のズル休みを上司に報告した結果についてのエピソードを紹介します。子持ち社員へのイライラが募り…「最近私がイライラするのが、職場の“子持ち様”。子供が病気とかで急に休んだり早退して、そのせいで私の仕事が増えることもよくあるんです。そしてこの前、公園の前にあるカフェのテラスで食事していたんですが、公園で同僚の“子持ち様”の姿を目撃しちゃったんです