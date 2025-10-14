バンダイスピリッツは、『デジモンアドベンチャー02』より「Figure-rise Standard Amplified インペリアルドラモン [リミテッドカラー]」(5,610円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「Figure-rise Standard Amplified インペリアルドラモン [リミテッドカラー]」(5,610円)『デジモンアドベンチャー02』より、Figure-ris