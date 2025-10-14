エリザベス女王が新たな犬種「ドーギー」を偶然生み出したことを誇りに思っていたと、料理研究家で「ブリティッシュ・ベイクオフ」審査員のプルー・リースが語った。 【写真】愛犬たちを散歩させるエリザベス女王ワンコたちもご主人様が好きすぎる表情 1970年代、女王の愛犬コーギーの「タイニー」が、妹マーガレット王女の飼っていたダックスフント「ピプキン」と「秘密