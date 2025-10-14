パレスチナの武装組織ハマスとイスラエルがそれぞれ生存人質と収監者を解放した13日（現地時間）、米国・エジプト・カタール・トルコの4カ国首脳が「ガザ和平宣言」に署名した。トランプ米大統領はこの日、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開かれた「中東和平会議」に出席し、エジプト・カタール・トルコの首脳らと共にイスラエル−ハマス戦争終息のための和平宣言に署名した。トランプ大統領は「平和に向かう第一歩はいつも