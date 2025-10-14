今年のノーベル経済学賞は、米ノースウェスタン大学のジョエル・モキイア教授（79）、英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのフィリップ・アギヨン教授（69）、米ブラウン大学のピーター・ホーウィット教授（79）の3人に贈られることになった。「イノベーション主導型成長」と「創造的破壊」に関する研究への功績が評価された。ノーベル委員会は、3人の研究が低成長局面にある世界経済に警鐘を鳴らしていると評価した。スウェ