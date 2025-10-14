日本豆乳協会は7日、東京都立赤羽北桜高等学校の1年生調理科の男女36名の生徒を対象に「豆乳食育移動教室」が開催した。2013年より開始した移動教室は、日頃から栄養や食物、調理に関心の高い生徒を対象に豆乳啓発活動の一環として実施。過去10年間には65校で行われ、累計1,500名が受講。赤羽北桜高等学校では昨年に引き続き2回目の開催になった。移動教室では安部徹事務局長から協会概要や豆乳の歴史、生産量、スライドによる製造