ひかり味噌は9月30日から10月31日まで、東京都と神奈川県の飲食店3店舗で、新感覚甘酒「晴れのち糀」の試飲・無料サンプリングキャンペーンを実施している。ぐるなびとのタイアップ企画で、なくなり次第終了する。対象店舗は「カフェマンマナターレ」（東京都台東区）、「Tharros（タロス）」（東京都渋谷区）、「出世居酒屋 いっすんぼうし 横浜東口店」（横浜市西区）。期間中に対象店舗に来店した人に「晴れのち糀」水割り1杯の