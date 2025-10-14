山形市の住宅地近くで14日未明、クマの目撃が相次ぎました。市は周辺をパトロールするなどして注意を呼びかけています。山形市によりますと、14日午前1時25分ごろ、山形市泉町の市立東小学校西側の路上で馬見ヶ崎川の河川敷の方向に歩くクマ1頭が目撃されました。その後、午前2時15分ごろ、泉町の目撃現場から南に位置する山形市印役町一丁目の馬見ヶ崎橋から北におよそ160メートルの堤防で、馬見ヶ崎川に向かっていく