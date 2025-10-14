自宅で女性の首を絞め殺害しようとしたとして、大阪府警は14日までに、殺人未遂の疑いで同府八尾市、無職岩田源一容疑者（86）を逮捕した。府警によると岩田容疑者は80代の妻と2人暮らし。「妻とけんかになりパジャマで首を絞めた」と話しているという。女性は搬送先の病院で死亡が確認された。府警は女性の身元確認を進め、容疑を殺人に切り替えて調べる。逮捕容疑は13日午後8時ごろ、自宅で女性の首を絞め、殺害しようとした