5日間で2つの台風が直撃した東京・伊豆諸島の八丈島では、被害を受けた島民らが復旧作業に追われています。【映像】台風で被害を受けた島の様子「応急的な対策はしているんですけど、やっぱり散らかってしまったという状況です」（平田龍乃介さん 以下同）写真館を営む平田さんは、9日に直撃した台風22号の影響で、自宅の納屋や近くにとめていた車が壊れる被害に遭いました。そんな中13日は最大瞬間風速42.7mを観測した台風23