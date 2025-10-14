メキシコの豪雨被害で死者・行方不明者が129人に上ることが分かりました。街ごと流された場所もあり、住宅などの被害は10万棟を超える可能性があります。【映像】豪雨被害の様子メキシコでは中部を中心に先週から集中豪雨となり、ベラクルスやプエブラなど5つの州で河川の氾濫や土砂崩れなど、甚大な被害が出ています。13日シェインバウム大統領は、これまでに確認された死者は64人、行方不明者は65人に上ると明かしました。