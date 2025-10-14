戦後80年、北方領土の返還はいまだに実現しない。朝日新聞編集委員の藤田直央さんは「日ソ共同宣言で日本は歯舞と色丹について返還に望みを繋いだ一方で、択捉と国後で譲歩していたことを示す文書が見つかっている」という――。（第1回／全3回）※本稿は、藤田直央『極秘文書が明かす戦後日本外交 歴代首相の政治決断に迫る』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝Wikimedia Commons北海道と南クリルの衛星写真（北