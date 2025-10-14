TVer（ティーバー）は、「キリンチャレンジカップ2025」で、14日のブラジル戦をライブ配信する。18時30分に開始される。 14日の「キリンチャレンジカップ2025 ブラジル戦」は、東京都調布市にある「東京スタジアム（味の素スタジアム）」で行われる。 出場選手は、GKに早川友基選手など、DFに長友佑都選手や瀬古歩夢選手など、MF／FWに伊藤純也選手、小川航基選手、久保建英選手など。