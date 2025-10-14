女優ソン・ヘギョが、Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』に特別出演した際の“精霊姿”を公開した。【写真】ソン・ヘギョの“ショーパン美脚”「奇跡のアラフォー」ソン・ヘギョは10月12日、自身のSNSに「後ろ姿だけだけど…ありがたい思い出」とコメントを添え、ドバイで撮影した当時の写真を複数枚投稿した。公開された写真の中で、ソン・ヘギョは水色のシフォン素材のドレスを身にまとい、優雅な雰囲気を漂わせている。長