人の印象を左右する髪型について、神戸電子専門学校の学生が独自に調査。ヘアサロン「デイジー」（兵庫県神戸市）に最近のトレンドを聞きました。☆☆☆☆【スキンフェード】男性に人気。サイドとバックを0mm〜8mmほどまで短く刈り上げ、トップに向かって長くしていくスタイル。スッキリ感と清潔感があり、学生から社会人まで幅広い世代に支持されているそうです。スキンフェード【韓国風レイヤーカット】主に女性の間で流行