男性はキレイな女性が好き。「美人じゃなければ付き合わない」とまで言う人はあまりいませんが、多くの人が「できれば美人と付き合いたい」と思っているのではないでしょうか。では、どうしてそんなに美人がいいのでしょう？男性からのアンケートをもとに、代表的な理由を紹介していきます。【１】男友達に自慢できるから。美人と付き合うと「男友達に自慢できる！」と喜ぶ男性はかなり多いようです。「言い方は悪いけど、友達に