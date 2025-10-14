タイガースのスコット・ハリスGMは13日（日本時間14日）シーズン総括会見で、今季の途中でA.J.ヒンチ監督の契約を延長していたことを明らかにし、球団オーナーがエース左腕タリク・スクバルとの長期契約に必要な資金を提供する意思があると強調した。AP通信が報じている。まずチームを5年間率いてきたヒンチ監督について、シーズン中に契約延長の提案を行い、すぐに合意に至ったと説明した。「球界でも屈指の名将のひとり、望