福島市でホテルが管理する立体駐車場の周辺に13日からクマが居座り、周辺での警戒が続いている。クマが現れたのは福島市の飯坂温泉にあるホテルが管理する立体駐車場。警察などによると、13日午後6時過ぎ「駐車場の奥の方にクマがいるのを従業員が見つけた」と110番通報があった。一時は、近くにある建物に飛び移ったという情報もあり警察が付近の警戒を続けている。現場近くの人：怖いですね。1週間前にも近くで出ているとは聞い