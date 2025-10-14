¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè12ÏÃ¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Æ¯¤¯µ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤¬¡¢·Êµ¤°­²½¤Ç»ñ¶âÆñ¤Ë¡£¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¶âºö¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î´Ö¡¢±«À¶¿å²È¤Î»°ÃË¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬¼ÒÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥­¤ä¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¡¢½÷À­½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢