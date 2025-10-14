私はエミリ。夫ヒロトとの間に、長男のコウタ（小3）、次男のソウジ（年長）がいます。このたびヒロトに強く希望され、私は3人目を妊娠しました。上の2人のときはとくに問題なかった妊娠期間。しかし今回は事情が大きく違ったのです……。妊娠初期からひどく体調が悪く、起き上がることもままならない日々が続きました。そして何ヶ月経っても体調不良はずっと続いたまま。パートも早々に辞めざるを得なくなり、現在は専業主婦をし