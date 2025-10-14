愛知県豊橋市のコンビニエンスストアで男がナイフのようなもので店員を脅し、現金2万5000円を奪って逃げました。 【写真を見る】豊橋市でコンビニ強盗…男は現金２万５０００円を奪って逃走黒い目出し帽に紺色のパーカー 警察によりますときょう午前3時ごろ、豊橋市神野新田町のファミリーマート豊橋牟呂店で、男がナイフのようなものを49歳の男性店員に突き付け、「金を出せ」と脅しました。 男性店