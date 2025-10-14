10月13日夜、静岡県菊川市の東名高速道路の上り線で、トラック3台が絡む事故があり2人がけがをしました。この影響で上り線は掛川IC～菊川IC間が6時間半にわたり通行止めとなりました。 13日午後11時頃、菊川市西方の東名高速道路上りで大型トラックが路肩に停止していたトラックに衝突し、本線上に停止しました。さらに後ろから走って来たトラックが大型トラックをよけようとして中央分離帯に衝突しました。 この事故で、