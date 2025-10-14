「フェニックス・リーグ、ロッテ４−３広島」（１３日、天福球場）広島・仲田侑仁内野手（２０）が１３日、みやざきフェニックス・リーグのロッテ戦（天福）で、勝負強さを発揮した。初回に先制の２点中前打を放ち、チームトップとなる４打点目をマークした。今秋の目標は「チーム内打点王」。打席内での判断能力と技術を磨き、右肩上がりの成長曲線を描いていく。追い込まれながら泥くさく食らいついた。２者が生還するのを