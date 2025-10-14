解放後に父親と抱き合うイスラエル人の人質の男性/Israel Defense Forces/Reuters（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区で拘束されていた最後の生存する人質２０人が１３日、解放された。世界各国の指導者がガザの将来と米国仲介の停戦合意の次なる段階を協議するためエジプトに集まる中、人質たちは歓喜に包まれた場面で家族との再会を果たした。２年以上ぶりに、イスラム組織ハマスとその同盟勢力はガザ地区で生存する人質を一人も