【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,067.58 △587.98（10/13）NASDAQ：22,694.61 △490.18（10/13） 1.概況 先週末10日の米国市場は主要3指数が揃って大幅下落となりました。トランプ大統領の対中関税引き上げ発言を受けて米中関係悪化への警戒が広がり、朝方の上昇から一転して終盤にかけて下げ幅を拡大する展開となりました。ダウ平均は878ドル安の45,479ドルで5日続落し、約1ヶ月ぶりの安