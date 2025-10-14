「1955 東京ベイ by 星野リゾート」(千葉県浦安市)は11月10日〜12月25日の期間、クリスマスイベント「OLDIES COLA HOLIDAY 1955」を開催する。オールドアメリカンなクリスマスツリーが彩るロビー同ホテルは「OLDIES GOODIES」をコンセプトに掲げ、世界ではじめてディズニーランドが誕生した1955年のアメリカをモチーフにしている。心躍るオールドアメリカンなクリスマスを楽しんでほしいという思いから、当時のアメリカンカルチャ