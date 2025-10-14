大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月13日（月）（日本時間10月14日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ミルウォーキー・ブリュワーズ対ロサンゼルス・ドジャース＠アメリカンファミリー・フィールド＞ フィリーズとのディビジョンシリーズを劇的な形で制し、世界一連覇へ近づいたドジャース。この日からはブリュワーズとのリーグチャンピオ