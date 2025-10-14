10月14日（火）の『ロンドンハーツ』では、新企画「芸人戦力外投票」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！この中で戦力にならないのは誰なのか、芸人同士でガチで考えて決めていく同企画。芸人としての立ち回り、人間性、仕事面やプライベートなど…総合的に考えて判断していく企画に売れっ子芸人が参戦する。参加メンバーは『ロンドンハーツ』初登場のエース（バッテリィズ）を始め、M-1王者の久保田かずのぶ