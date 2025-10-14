経済的に厳しい環境の中、天津晶乃さんはいかにして海外留学を実現したのか（写真：天津晶乃さん提供）【写真】なぜ天津さんは、留学先としてスリランカを選んだのか？両親の離婚、不登校、全日制高校中退――広島大学教育学部1年生の天津晶乃さんは、「私は人生の“ビリ”をたくさん経験してきた」と語る。逆境を力に変える転機となったのは、高校3年生の夏に実現したスリランカへの留学だった。彼女がスリランカを目指した背景や