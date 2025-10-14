○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０８：５０日・マネーストック ０９：３０豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 ０９：３０豪・豪中央銀行が金融政策会合議事要旨公表 １５：００独・消費者物価指数（改定値） １５：００英・失業率 １５：００英・失業保険申請件数 １８：００独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景