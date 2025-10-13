お酒を飲まない人にも発症する肝臓疾患「NASH」。治療では食事を中心とした生活習慣の改善が必須となります。しかし、具体的にどのような生活習慣が良いのかご存知でしょうか。はとがや緑内科クリニックの藪剛爾先生に詳しく伺いました。 監修医師：藪 剛爾（はとがや緑内科クリニック） 愛知県名古屋市生まれ。1981年信州大学医学部卒業後、同大学院博士課程、信州大学病院、須坂病院、相沢病院、米国ピッツバーグ大