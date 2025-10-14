大阪12月限ナイトセッション 日経225先物46980-640 （-1.34％） TOPIX先物3146.5-27.5 （-0.86％） シカゴ日経平均先物47015-605 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 13日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領が自身のSNSに「中国については心配いらない。すべてうまくいく」と投稿したことで、米中貿易摩擦の緩和期待が高まり、買い戻しが強