ナ・リーグ優勝決定シリーズ米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズの26人ロースターを発表。マイケル・コンフォート外野手が登録から外れた。一方、救援右腕のベン・カスパリウスが登録に入った。コンフォートは今季、1年1700万ドル（約25億円）の巨額契約でドジャースに移籍。レギュラーシーズンで138試合に出場したが、打率.199と不振が続いた。ここまでポストシーズン（PS）では出番な