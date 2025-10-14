元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。2026年のカレンダーのオフショットを掲載した。 【写真】お肌もお美しいです！笑顔でバンザイ～ 「2026年カレンダーオフショット。10月21日までの受注販売です」と投稿。白のレースのキャミソールワンピースを着て、笑みを浮かべながらバンザイをするように両手を高々と上げる写真を掲載した