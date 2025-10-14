Burrows-Wheeler変換は、イギリスのコンピュータ科学者であるマイク・バロウズ氏とデビッド・ウィーラー氏によって考案された文字列変換アルゴリズムで、圧縮アルゴリズムなどで使われています。GoogleがこのBurrows-Wheeler変換を解説する動画を公開しており、その中では考案者であるバロウズ氏も登場します。Burrows-Wheeler Transform (Ep 4, Compressor Head) Google - YouTubeBurrows-Wheeler変換は、データを直接圧縮するア