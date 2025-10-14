◆米大リーグリーグ優勝決定シリーズ第２戦ブルージェイズ―マリナーズ（１３日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）ア・リーグ優勝決定シリーズ第２戦は１３日（日本時間１４日）、マリナーズが３ラン２発で主導権を握った。両軍が序盤から点を奪い合う展開となった。前日の初戦を制したマリナーズは初回、１番アロザレーナが死球、ローリーが四球で走者をためると、３番のロドリゲスが左翼ポール際に先