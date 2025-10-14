加藤産業は生活協同組合コープこうべと、規格外原料を使った「兵庫県産あまクイーンいちごジャム」を商品化した。原料となるのは兵庫県西脇市で栽培される、あまクイーン。糖度が高く、やわらかく、香り高いという3拍子揃った特徴の希少品種で、いちごの女王と呼ばれる。収穫される果実の約15％は余剰・規格外品で、特に完熟したものは傷みやすいため余剰品が増加している。今回、こうした原料を活用し、加藤産業グループのグリー