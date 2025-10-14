「ファスナー合流大作戦」その後「ファスナー合流」をご存じでしょうか。道路のICやJCTから本線に合流する箇所、あるいは工事による車線減少箇所において、手前で合流せずに「合流部の先頭まで進んで」、ファスナーが閉じていくように「1台1台、交互に」合流するという方法です。合流部で発生する渋滞を緩和するうえで有効な手段とされています。【完成…！】これが「ファスナー合流」から「どこでも合流」になった区間です（地図